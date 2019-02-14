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Пенсионный!! (выплата на отдельный счет)

СКБ-Банк,

СКБ-Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
4,26%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
126
Ставка
4,26%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1080 дней
от 1 000 ₽ 4,26

три периода начисления процентов:

  • с 1 по 365 день - 6,7%;
  • с 366 по 730 день - 4%;

  • с 731 по 1080 день - 2% годовых;

  • указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет, указанный клиентом
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад заключается только при предъявлении пенсионного удостоверения, либо достижения клиентом возраста 54 лет;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,7%)
Пополнение
возможно
  • в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц;
  • в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна не более 5 раз
Дата актуализации
12.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный!! (выплата на отдельный счет)» в 109 городах России
26 486
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
ОГРН
1026600000460
Сайт
www.skbbank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 25
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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