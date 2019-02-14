Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты на счет, указанный клиентом Капитализация нет Лестничный вклад да Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад заключается только при предъявлении пенсионного удостоверения, либо достижения клиентом возраста 54 лет;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,7%) Пополнение возможно в течение всего срока действия договора производится в сумме, не превышающей размер, установленный тарифным справочником банка, за один календарный месяц;

в том числе пенсионные и иные выплаты социального характера Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация возможна не более 5 раз Дата актуализации 12.02.2019 16:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.