Классика
Банк Интеза,
Банк Интеза вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 111 ₽
Ставка
7%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|548 дней
|731 день
|1098 дней
|от 30 000 ₽
|6,2
|6,4
|6,7
|7
|6,6
|6,6
|5,5
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|548 дней
|731 день
|1098 дней
|от 300 $
|0,6
|1,5
|1,8
|2
|2
|2
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика» в 23 городах России
19 551
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- ОГРН
- 1027739177377
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-80-08 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Сбалансированный капитал 5 лет
|8,2
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Сбалансированный капитал 3 года
|8
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Классика Magnifica
|7,5
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Классика онлайн
|7,1
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Новая вершина
|6,84
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Ежемесячный урожай Magnifica
|6,7
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Ежемесячный урожай онлайн
|6,5
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Ежемесячный урожай
|6,4
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Комфорт
|5,6
|50 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть