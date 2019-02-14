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Комфорт

Банк Интеза,

Банк Интеза вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 814
Ставка
5,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
367 дней 731 день
от 50 000 ₽ 5,6 4,6
367 дней 731 день
от 3 000 $ 1,2
  • на каждый месяц устанавливается одна из ставок в зависимости от проведенных за месяц расходных операций: основная (указана в таблице) и специальная (4,6% в рублях, 0,9% в долларах на один год, 3,6% в рублях на два года);
  • специальная ставка устанавливается в том случае, если в течение месяца по вкладу проводились какие-либо расходные операции
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 500 рублей, 50 долларов/евро; не позднее 90 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно

на месяц, в котором производились расходные операции, устанавливается специальная ставка (4,6% в рублях, 0,9% в долларах на один год, 3,6% в рублях на два года)

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфорт» в 23 городах России
12 457
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
ОГРН
1027739177377
Сайт
www.bancaintesa.ru
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Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

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