Комфорт
Банк Интеза,
Банк Интеза вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 814 ₽
Ставка
5,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|367 дней
|731 день
|от 50 000 ₽
|5,6
|4,6
|367 дней
|731 день
|от 3 000 $
|1,2
|—
- на каждый месяц устанавливается одна из ставок в зависимости от проведенных за месяц расходных операций: основная (указана в таблице) и специальная (4,6% в рублях, 0,9% в долларах на один год, 3,6% в рублях на два года);
- специальная ставка устанавливается в том случае, если в течение месяца по вкладу проводились какие-либо расходные операции
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 500 рублей, 50 долларов/евро; не позднее 90 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
на месяц, в котором производились расходные операции, устанавливается специальная ставка (4,6% в рублях, 0,9% в долларах на один год, 3,6% в рублях на два года)
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфорт» в 23 городах России
12 457
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- ОГРН
- 1027739177377
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-80-08 — единая справочная служба
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