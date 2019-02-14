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Антикризисный

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Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 100 $
Срок
от 186 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
102 $
Ставка
1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
186 дней 372 дня
от 100 $ 0,7 0,9
от 10 000 $ 0,75 1
186 дней 372 дня
от 100 € 0,15 0,2
от 10 000 € 0,2 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Антикризисный» в 2 городах России
4 290
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
ОГРН
1021600000751
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 9
Банкоматы 16
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Телефоны
(843) 238-03-39

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