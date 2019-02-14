Антикризисный
ИК Банк,
ИК Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 100 $
Срок
от 186 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
102 $
Ставка
1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|186 дней
|372 дня
|от 100 $
|0,7
|0,9
|от 10 000 $
|0,75
|1
|186 дней
|372 дня
|от 100 €
|0,15
|0,2
|от 10 000 €
|0,2
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Антикризисный» в 2 городах России
4 290
Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
- Адрес
- 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- ОГРН
- 1021600000751
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 238-03-39
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