Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 0,1%;

от 31 до 90 дней - 3%;

от 91 до 180 дней - 4%;

от 181 до 360 дней - 4,5%;

от 361 до 540 дней - 5%;

от 541 дня - 5,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 20:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.