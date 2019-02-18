Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается только при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно от 100 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме до 15 000 рублей);

не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вклада на 181 день - по ставке "До востребования";

для вклада на 367 дней: от 91 до 180 дней - по ставке 3%, от 181 дня - по ставке 4% годовых Автопролонгация возможна не более 3 раз Дата актуализации 14.02.2019 14:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.