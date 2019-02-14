Кошелев-Клуб
Кошелев-Банк,
Кошелев-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,75%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
740 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
21 901 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CNY
- GBP
|740 дней
|от 150 000 ₽
|6,75
|740 дней
|от 5 000 $
|2,5
|740 дней
|от 3 000 €
|0,5
|740 дней
|от 1 000 ¥
|3
|740 дней
|от 1 000 £
|1,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 22.01.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кошелев-Клуб» в 6 городах России
7 805
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 251-00-00
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