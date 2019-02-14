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Кошелев-Клуб

Кошелев-Банк,

Кошелев-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,75%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
740 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
21 901
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CNY
  • GBP
740 дней
от 150 000 ₽ 6,75
740 дней
от 5 000 $ 2,5
740 дней
от 3 000 € 0,5
740 дней
от 1 000 ¥ 3
740 дней
от 1 000 £ 1,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
22.01.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кошелев-Клуб» в 6 городах России
7 805
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
(846) 251-00-00

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