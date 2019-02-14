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Кубышка

Кошелев-Банк,

Кошелев-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
21
Ставка
5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 370 дней от 371 до 730 дней
от 5 000 ₽ 5 5 5 5
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 370 дней от 371 до 730 дней
от 100 $ 1 1 1 1
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 370 дней от 371 до 730 дней
от 100 € 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

сумма всех приходных операций не может превышать 5-кратный размер суммы вклада на дату открытия или пролонгации

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
22.01.2019 11:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кубышка» в 6 городах России
23 898
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
(846) 251-00-00

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