Копеечка Плюс
Кошелев-Банк,
Кошелев-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 204 ₽
Ставка
7,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|370 дней
|от 30 000 ₽
|7,25
|370 дней
|от 500 $
|3
|370 дней
|от 300 €
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно
совокупно сумма расходных операций не может превышать 50% от суммы вклада на дату открытия
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- с 91 по 369-й день - 4,5% в рублях, 1% в долларах и 0,05% годовых в евро
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 22.01.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копеечка Плюс» в 6 городах России
14 989
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 251-00-00
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