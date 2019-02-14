Вход

Копеечка Плюс

Кошелев-Банк,

Кошелев-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 204
Ставка
7,25%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
370 дней
от 30 000 ₽ 7,25
370 дней
от 500 $ 3
370 дней
от 300 € 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно

совокупно сумма расходных операций не может превышать 50% от суммы вклада на дату открытия

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • с 91 по 369-й день - 4,5% в рублях, 1% в долларах и 0,05% годовых в евро
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
22.01.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копеечка Плюс» в 6 городах России
14 989
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 10
Банкоматы 11
посмотреть на карте
Телефоны
(846) 251-00-00

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 8 7 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 7,5 1 000 ₽ Посмотреть
Казна 7 15 000 ₽ Посмотреть
Кошелев-Клуб 6,75 150 000 ₽ Посмотреть
Кубышка Плюс 6,5 3 000 ₽ Посмотреть
Кубышка 5 5 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще