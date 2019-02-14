Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие возможно совокупно сумма расходных операций не может превышать 50% от суммы вклада на дату открытия Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях с 91 по 369-й день - 4,5% в рублях, 1% в долларах и 0,05% годовых в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 22.01.2019 11:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.