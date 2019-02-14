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Все включено (Расчетный)

Московский Кредитный Банк,

Московский Кредитный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 95 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
144
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
95 дней 185 дней 370 дней 730 дней
от 1 000 ₽ 6 6,25 6,5 6,75
95 дней 185 дней 370 дней 730 дней
от 100 $ 1,3 1,65 2,25 2,5
95 дней 185 дней 370 дней 730 дней
от 100 € 0,3 0,3 0,3 0,3
  • максимальная сумма вклада равна 20 первоначальным взносам
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • открывается в отделении банка, а также через системы МКБ Онлайн, МКБ Мобайл или платежный терминал;
  • переход с данного тарифного плана на "Накопительный" или "Максимальный доход" не предусмотрен
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

при переходе на данный тарифный план с "Накопительного" или "Максимальный доход" неснижаемый остаток устанавливается в размере 40% от суммы остатка на дату изменения, но не менее 2 000 рублей, 200 долларов/евро

Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
05.02.2019 09:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все включено (Расчетный)» в 49 городах России
64 829
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ОГРН
1027739555282
Сайт
www.mkb.ru
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба

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