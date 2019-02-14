Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Особые условия открывается в отделении банка, а также через системы МКБ Онлайн, МКБ Мобайл или платежный терминал;

переход с данного тарифного плана на "Накопительный" или "Максимальный доход" не предусмотрен Пополнение возможно Частичное снятие возможно, но есть ограничения: при переходе на данный тарифный план с "Накопительного" или "Максимальный доход" неснижаемый остаток устанавливается в размере 40% от суммы остатка на дату изменения, но не менее 2 000 рублей, 200 долларов/евро Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 05.02.2019 09:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.