Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,6%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 16:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.