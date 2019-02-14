Доходный Премиум
Нижневолжский Коммерческий Банк,
Нижневолжский Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,30%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
218 928 ₽
Ставка
7,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|от 3 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|7,3
- ставка устанавливается на каждые три месяца: 7,6; 7,4; 7,2; 7% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,6%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный Премиум» в 4 городах России
5 497
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
- 410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- ОГРН
- 1026400001858
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44
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