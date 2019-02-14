Народный
Народный Инвестиционный Банк,
Народный Инвестиционный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
39 ₽
Ставка
3,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|от 365 до 366 дней
|731 день
|от 1 000 ₽
|3
|3,5
|3,9
|—
|91 день
|181 день
|от 365 до 366 дней
|731 день
|от 100 $
|0,4
|0,6
|1
|1,15
|91 день
|181 день
|от 365 до 366 дней
|731 день
|от 100 €
|0,02
|0,06
|0,09
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1 000 рублей, 100 долларов/евро;
- за исключением последних 30 дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 16:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Народный» в 3 городах России
6 919
Справочная информация
ЗАО «Народный Инвестиционный Банк»
- Адрес
- 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 342-57-50
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