Пенсионный "Капитал"
Народный Инвестиционный Банк,
Народный Инвестиционный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
249 ₽
Ставка
4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 365 до 366 дней
|731 день
|от 3 000 ₽
|3,5
|3,7
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1 000 рублей;
- за исключением последних 30 дней срока договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 16:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный "Капитал"» в 3 городах России
4 550
Справочная информация
ЗАО «Народный Инвестиционный Банк»
- Адрес
- 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 342-57-50
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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-
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Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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