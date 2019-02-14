Решай. Особый
Севергазбанк,
Севергазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,20%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
39 097 ₽
Ставка
5,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|275 дней
|367 дней
|735 дней
|1098 дней
|от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|5,1
|5,2
|5,2
|5,2
|5
|4,7
|91 день
|181 день
|275 дней
|367 дней
|735 дней
|1098 дней
|от 50 000 $ до 200 000 $
|0,7
|1,1
|1,1
|1,35
|1,35
|1
|91 день
|181 день
|275 дней
|367 дней
|735 дней
|1098 дней
|от 40 000 € до 160 000 €
|0,05
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
на счет банковской карты VISA/Mastercard/МИР
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- 0,25 п.п. в рублях, + 0,05 п.п. в долларах/евро при предъявлении пенсионного удостоверения;
- 0,3 п.п. в рублях, + 0,05 п.п. в долларах/евро для держателей международных банковских карт Mastercard World Black Edition
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Решай. Особый» в 34 городах России
5 998
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73
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