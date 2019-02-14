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Решай. Особый

Севергазбанк,

Севергазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,20%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
39 097
Ставка
5,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 275 дней 367 дней 735 дней 1098 дней
от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 5,1 5,2 5,2 5,2 5 4,7
91 день 181 день 275 дней 367 дней 735 дней 1098 дней
от 50 000 $ до 200 000 $ 0,7 1,1 1,1 1,35 1,35 1
91 день 181 день 275 дней 367 дней 735 дней 1098 дней
от 40 000 € до 160 000 € 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
на счет банковской карты VISA/Mastercard/МИР
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
    • 0,25 п.п. в рублях, + 0,05 п.п. в долларах/евро при предъявлении пенсионного удостоверения;
    • 0,3 п.п. в рублях, + 0,05 п.п. в долларах/евро для держателей международных банковских карт Mastercard World Black Edition
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Решай. Особый» в 34 городах России
5 998
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 4
Банкоматы 41
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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