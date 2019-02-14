Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты на счет банковской карты VISA/Mastercard/МИР Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях 0,25 п.п. в рублях, + 0,05 п.п. в долларах/евро при предъявлении пенсионного удостоверения;

0,3 п.п. в рублях, + 0,05 п.п. в долларах/евро для держателей международных банковских карт Mastercard World Black Edition

Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 13:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.