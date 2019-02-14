Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты на счет, указанный клиентом Капитализация нет Лестничный вклад да Специальный вклад благотворительный ежемесячно по желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» в размере: - 0,06% от суммы вклада (от 1 000 рублей); - 0,03% от суммы вклада (от 1 000 000 рублей) Особые условия ежемесячное перечисление денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «Синара-Фонд» по желанию клиента;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 90 дней с момента открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 16:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.