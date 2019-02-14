Пенсионный оптимальный
Ставропольпромстройбанк,
Ставропольпромстройбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
2,50%
Сумма
от 10 ₽
Срок
1825 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 ₽
Ставка
2,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|5 лет
|от 10 ₽
|2,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно
возможно поступление пенсий из ПФ РФ
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 10:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный оптимальный» в 18 городах России
3 660
Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
- Адрес
- 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
- ОГРН
- 1022600000092
- Сайт
- www.psbst.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ставрополь
- Телефоны
-
(8652) 30-60-30
Специальные предложения
по вкладам
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Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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