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Свободный

Мегаполис,

Мегаполис вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 90 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
63 105
Ставка
6,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
90 дней 183 дня 360 дней
от 10 000 ₽ 5 5,7 6
от 100 000 ₽ 5,2 5,9 6,2
от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 5,4 6,1 6,4
90 дней 183 дня 360 дней
от 300 $ 0,2 0,3 0,6
от 5 000 $ 0,3 0,5 0,8
от 30 000 $ до 150 000 $ 0,4 0,6 1
90 дней 183 дня 360 дней
от 300 € 0,1 0,1 0,1
от 5 000 € 0,2 0,2 0,2
от 30 000 € до 150 000 € 0,3 0,3 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

до максимального размера суммовой градации, в границах которой произведено начальное внесение вклада

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм

Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 89 дней - по ставке "до востребования", в остальных случаях - по ставке вклада, размещенного на 90 дней, для соответствующей суммовой градации

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
08.02.2019 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свободный» в 9 городах России
6 286
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Мегаполис»
Адрес
428032, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 23
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 5
Банкоматы 3
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Телефоны
(8352) 66-12-44

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