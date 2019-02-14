Свободный
Мегаполис,
Мегаполис вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 90 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
63 105 ₽
Ставка
6,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|90 дней
|183 дня
|360 дней
|от 10 000 ₽
|5
|5,7
|6
|от 100 000 ₽
|5,2
|5,9
|6,2
|от 1 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5,4
|6,1
|6,4
|90 дней
|183 дня
|360 дней
|от 300 $
|0,2
|0,3
|0,6
|от 5 000 $
|0,3
|0,5
|0,8
|от 30 000 $ до 150 000 $
|0,4
|0,6
|1
|90 дней
|183 дня
|360 дней
|от 300 €
|0,1
|0,1
|0,1
|от 5 000 €
|0,2
|0,2
|0,2
|от 30 000 € до 150 000 €
|0,3
|0,3
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
до максимального размера суммовой градации, в границах которой произведено начальное внесение вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 89 дней - по ставке "до востребования", в остальных случаях - по ставке вклада, размещенного на 90 дней, для соответствующей суммовой градации
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свободный» в 9 городах России
6 286
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Мегаполис»
- Адрес
- 428032, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 23
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 66-12-44
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Праздничный
|7,6
|10 000 ₽
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|Праздничный пополняемый
|6,9
|10 000 ₽
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|Срочный
|6,9
|10 ₽
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|Новый
|6,7
|10 000 ₽
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