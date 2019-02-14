Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма до максимального размера суммовой градации, в границах которой произведено начальное внесение вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение на льготных условиях до 89 дней - по ставке "до востребования", в остальных случаях - по ставке вклада, размещенного на 90 дней, для соответствующей суммовой градации Автопролонгация невозможна Дата актуализации 08.02.2019 13:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.