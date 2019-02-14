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ВТБ вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 680
Ставка
6,7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 730 дней от 731 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 100 000 ₽ 6,7 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5
от 91 до 180 дней от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 730 дней от 731 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 3 000 $ 1,75 3,2 3,5 3,3 3,1 3,1
от 91 до 180 дней от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 730 дней от 731 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 3 000 € 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,95
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

свыше 181 дня - исходя из 0,6 процентной ставки, действующей по вкладу

Увеличение ставки
возможно при других условиях

для владельцев Мультикарты ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте

Автопролонгация
возможна не более 2 раз
Дата актуализации
07.02.2019 11:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 409 городах России
517 213
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 84
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Телефоны
8 800 100-24-24 — частным клиентам
8 800 200-77-99 — юридическим лицам

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Пополняемый онлайн 6,05 30 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6,05 100 000 ₽ Посмотреть
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