Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 15 000 рублей, 500 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: минимальная сумма снятия 15 000 рублей, 500 долларов/евро Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях для владельцев Мультикарты ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте Автопролонгация возможна не более 2 раз Дата актуализации 01.02.2019 13:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.