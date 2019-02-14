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Стабильный

Иваново,

Иваново вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
102 021
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 271 день 367 дней 730 дней
от 10 000 ₽ 6,5 6,75 7 7
от 1 400 000 ₽ 6,75 7 7,25 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
по желанию вкладчика возможно ежемесячное получение процентов
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма

10 000 рублей; 100 000 рублей в месяц

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 3 городах России
4 518
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
Адрес
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
ОГРН
1043700028679
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Отделения 6
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Телефоны
(4932) 30-55-34

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