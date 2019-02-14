Параметры вклада Выплата процентов в конце срока по желанию вкладчика возможно ежемесячное получение процентов Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма 10 000 рублей; 100 000 рублей в месяц Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.02.2019 11:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.