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Универсальный

Черноморский банк развития и реконструкции,

Черноморский банк развития и реконструкции вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 529
Ставка
3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ 3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

5 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

без потери начисленных процентов

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 22 городах России
3 957
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Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
Отделения 6
Банкоматы 3
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Телефоны
(3652) 54-89-05

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