Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях без потери начисленных процентов Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.02.2019 10:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.