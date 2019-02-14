Универсальный
Черноморский банк развития и реконструкции,
Черноморский банк развития и реконструкции вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 529 ₽
Ставка
3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽
|3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
5 000 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
без потери начисленных процентов
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 22 городах России
3 957
Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
- Адрес
- 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
(3652) 54-89-05
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