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Для друзей

Венец,

Венец вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,90%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
400 266
Ставка
7,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 5 000 000 ₽ 7,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для друзей» в 7 городах России
5 893
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
ОГРН
1027300000166
Сайт
www.venets-bank.ru
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Банкоматы 32
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Телефоны
(8422) 32-62-84

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