Для друзей
Венец,
Венец вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,90%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
400 266 ₽
Ставка
7,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 5 000 000 ₽
|7,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для друзей» в 7 городах России
5 893
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84
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