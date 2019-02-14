Золотой Премиум (в конце срока)
Россельхозбанк,
Россельхозбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
479 671 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|180 дней
|270 дней
|395 дней
|455 дней
|540 дней
|730 дней
|910 дней
|1095 дней
|1460 дней
|от 1 500 000 ₽
|6,55
|6,95
|7
|7,4
|7,45
|7,5
|7,65
|7,7
|7,75
|8
|от 5 000 000 ₽
|6,55
|6,95
|7
|7,4
|7,45
|7,5
|7,65
|7,7
|7,75
|8
|от 10 000 000 ₽
|6,6
|7
|7,05
|7,45
|7,5
|7,55
|7,7
|7,75
|7,8
|8
|от 30 000 000 ₽
|6,6
|7
|7,05
|7,45
|7,5
|7,55
|7,7
|7,75
|7,8
|8
|91 день
|180 дней
|270 дней
|395 дней
|455 дней
|540 дней
|730 дней
|910 дней
|1095 дней
|1460 дней
|от 50 000 $
|2,05
|3,55
|3,6
|3,9
|3,9
|3,95
|3,95
|4
|4
|4,05
|91 день
|180 дней
|270 дней
|395 дней
|455 дней
|540 дней
|730 дней
|910 дней
|1095 дней
|1460 дней
|от 50 000 €
|0,6
|0,65
|0,7
|0,75
|0,8
|0,85
|0,9
|0,95
|1,1
|1,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- открывается при наличии пакета услуг "Премиум" или "Ультра"
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при открытии онлайн
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 18.01.2019 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотой Премиум (в конце срока)» в 1125 городах России
131 405
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
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