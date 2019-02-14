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Новый пенсионный

Чувашкредитпромбанк,

Чувашкредитпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
395 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
61
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней
от 1 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 10 000 рублей;
  • не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток составляет сумму внесенных вкладчиком денежных средств во вклад, включая первоначальный и дополнительные взносы, и не включая сумму капитализированных процентов

Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый пенсионный» в 8 городах России
4 630
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
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Отделения 8
Банкоматы 32
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Телефоны
(8352) 30-93-09

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