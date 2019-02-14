Новый пенсионный
Чувашкредитпромбанк,
Чувашкредитпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
395 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
61 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|от 1 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 10 000 рублей;
- не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток составляет сумму внесенных вкладчиком денежных средств во вклад, включая первоначальный и дополнительные взносы, и не включая сумму капитализированных процентов
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый пенсионный» в 8 городах России
4 630
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
- Адрес
- 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
- ОГРН
- 1022100000064
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 30-93-09
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