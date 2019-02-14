Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей;

не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток составляет сумму внесенных вкладчиком денежных средств во вклад, включая первоначальный и дополнительные взносы, и не включая сумму капитализированных процентов Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 17:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.