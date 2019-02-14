Максимальный-онлайн
Долинск,
Долинск вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 270 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 400 ₽
Ставка
7,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 270 дней до 1 года
|от 100 000 ₽
|7,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через Интернет-Банк
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 90 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по истечении 180 дней - по ставке 2% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 22.01.2019 10:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный-онлайн» в 3 городах России
4 928
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
- Адрес
- 693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
- ОГРН
- 1026500538240
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Южно-Сахалинск
- Телефоны
-
(4242) 49-40-10
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