Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия вклад открывается через Интернет-Банк Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 90 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования по истечении 180 дней - по ставке 2% годовых Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 22.01.2019 10:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.