Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; в течение первого года срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях 5,5% годовых - в период от 24 до 36 месяцев с даты открытия вклада за полные 24 месяца и по ставке 0,1% годовых за оставшийся период;

5% годовых - в период от 12 до 24 месяцев с даты открытия вклада за полные 12 месяцев и по ставке 0,1% годовых за оставшийся период;

4% годовых - в период от 6 до 12 месяцев с даты открытия вклада и по ставке 0,1% годовых за оставшийся период;

0,1% годовых - в период до шести месяцев с даты открытия вклада Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 17:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.