Роял-Эксклюзив
Роял Кредит Банк,
Роял Кредит Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
18 066 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 100 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первого года срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- 5,5% годовых - в период от 24 до 36 месяцев с даты открытия вклада за полные 24 месяца и по ставке 0,1% годовых за оставшийся период;
- 5% годовых - в период от 12 до 24 месяцев с даты открытия вклада за полные 12 месяцев и по ставке 0,1% годовых за оставшийся период;
- 4% годовых - в период от 6 до 12 месяцев с даты открытия вклада и по ставке 0,1% годовых за оставшийся период;
- 0,1% годовых - в период до шести месяцев с даты открытия вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 17:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Роял-Эксклюзив» в 4 городах России
4 959
Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
- Адрес
- 690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
- ОГРН
- 1022700000685
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 230-88-70
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|Роял-Европейский
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