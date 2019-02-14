Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие возможно, но есть ограничения: при переходе суммы вклада в другую суммовую градацию процентная ставка подлежит изменению со дня, следующего за днем снятия средств Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Дата актуализации 26.01.2019 18:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.