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Премиум

Алмазэргиэнбанк,

Алмазэргиэнбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
216 796
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CNY
180 дней 365 дней
от 3 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 6,5 7
180 дней 365 дней
от 85 000 $ 1,9 2
от 150 000 $ 2 2,1
180 дней 365 дней
от 85 000 € 0,2 0,3
от 150 000 € 0,23 0,32
180 дней 365 дней
от 1 000 000 ¥ 0,26 0,27

ставки в рублях действуют с 21 января

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

при переходе суммы вклада в другую суммовую градацию процентная ставка подлежит изменению со дня, следующего за днем снятия средств

Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
26.01.2019 18:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум» в 19 городах России
9 253
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Сайт
www.albank.ru
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Банкоматы 70
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Телефоны
(4112) 34-36-62

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