Премиум
Алмазэргиэнбанк,
Алмазэргиэнбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
216 796 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CNY
|180 дней
|365 дней
|от 3 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|6,5
|7
|180 дней
|365 дней
|от 85 000 $
|1,9
|2
|от 150 000 $
|2
|2,1
|180 дней
|365 дней
|от 85 000 €
|0,2
|0,3
|от 150 000 €
|0,23
|0,32
|180 дней
|365 дней
|от 1 000 000 ¥
|0,26
|0,27
ставки в рублях действуют с 21 января
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
при переходе суммы вклада в другую суммовую градацию процентная ставка подлежит изменению со дня, следующего за днем снятия средств
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 26.01.2019 18:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум» в 19 городах России
9 253
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|5,5
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