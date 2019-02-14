Срочный+
Челябинвестбанк,
Челябинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1111 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
21 592 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1111 дней
|от 100 000 ₽
|7,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 18:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный+» в 13 городах России
6 435
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- ОГРН
- 1027400001650
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 268-00-88 — справочная служба
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