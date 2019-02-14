Ежемесячный урожай
Банк Интеза,
Банк Интеза вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 930 ₽
Ставка
6,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|548 дней
|731 день
|1098 дней
|от 30 000 ₽
|5,7
|5,9
|6,2
|6,4
|6,1
|6,1
|5
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|548 дней
|731 день
|1098 дней
|от 300 $
|0,5
|1,4
|1,7
|1,8
|1,8
|1,8
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- срок хранения вклада
для вклада сроком от 271 дня; в течение первых 181 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 11:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный урожай» в 23 городах России
22 340
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-80-08 — единая справочная служба
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