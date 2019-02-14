Срочный
Кредитинвест,
Кредитинвест вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 298 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 дня до 1 года
|от 1 до 2 лет
|от 2 до 3 лет
|от 10 000 ₽
|1,5
|3
|5,5
|6
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 90 дней - 0,1%;
- до 180 дней - 0,5%;
- до года - 1,5%;
- до двух лет - 2%;
- до 3-х лет - 2% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 22.01.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 8 городах России
12 784
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест»
- Адрес
- 368510, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1.
- ОГРН
- 1020500000223
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кизилюрт
- Телефоны
-
(8722) 64-92-92
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по вкладам
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|Мин. сумма
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|1
|1 000 $
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