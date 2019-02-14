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Срочный

Кредитинвест,

Кредитинвест вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 298
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет
от 10 000 ₽ 1,5 3 5,5 6 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 90 дней - 0,1%;
  • до 180 дней - 0,5%;
  • до года - 1,5%;
  • до двух лет - 2%;
  • до 3-х лет - 2% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
22.01.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 8 городах России
12 784
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест»
Адрес
368510, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1.
ОГРН
1020500000223
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Банкоматы 0
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Телефоны
(8722) 64-92-92

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Срочный (в валюте) 1 1 000 $ Посмотреть
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