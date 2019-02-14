Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 0,1%;

до 180 дней - 0,5%;

до года - 1,5%;

до двух лет - 2%;

до 3-х лет - 2% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 22.01.2019 16:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.