Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается физическим лицам, перечисляющим пенсию на карту банка;

вклад открывается через систему «КУБ-Direct» Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 398 дней - по ставке 4,2% годовых Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 17:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.