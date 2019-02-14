Срочный пенсионный Он-лайн
Кредит Урал Банк,
Кредит Урал Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,45%
Сумма
от 1 ₽
Срок
599 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
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Ставка
4,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|599 дней
|от 1 ₽
|4,45
минимальная сумма вклада не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается физическим лицам, перечисляющим пенсию на карту банка;
- вклад открывается через систему «КУБ-Direct»
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 398 дней - по ставке 4,2% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный пенсионный Он-лайн» в 1 городе России
3 373
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
- 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Магнитогорск
- Телефоны
-
(3519) 24-89-33 — справочная служба
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