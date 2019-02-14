Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты по желанию вкладчика возможен выпуск банковской карты Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по вкладам, открытым на срок до 365 дней - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, свыше 365 дней - не позднее 90 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 11.02.2019 14:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.