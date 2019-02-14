Привилегия
Всероссийский Банк Развития Регионов,
Всероссийский Банк Развития Регионов вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,65%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
16 716 520 ₽
Ставка
6,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 732 дней
|от 3 000 000 ₽
|6,4
|6,45
|6,25
|от 15 000 000 ₽
|6,45
|6,5
|6,3
|от 60 000 000 ₽
|6,5
|6,55
|6,35
|от 150 000 000 ₽
|6,55
|6,6
|6,4
|от 500 000 000 ₽
|6,6
|6,65
|6,45
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 732 дней
|от 50 000 $
|2
|2,2
|2,2
|от 150 000 $
|2,1
|2,3
|2,3
|от 1 500 000 $
|2,2
|2,3
|2,3
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 732 дней
|от 50 000 €
|0,01
|0,01
|0,22
|от 150 000 €
|0,01
|0,01
|0,22
|от 1 500 000 €
|0,01
|0,01
|0,22
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
по желанию вкладчика возможен выпуск банковской карты Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
по вкладам, открытым на срок до 365 дней - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, свыше 365 дней - не позднее 90 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 48 городах России
11 471
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-03-49 — контакт-центр
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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