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Привилегия

Всероссийский Банк Развития Регионов,

Всероссийский Банк Развития Регионов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,65%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
16 716 520
Ставка
6,65%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 3 000 000 ₽ 6,4 6,45 6,25
от 15 000 000 ₽ 6,45 6,5 6,3
от 60 000 000 ₽ 6,5 6,55 6,35
от 150 000 000 ₽ 6,55 6,6 6,4
от 500 000 000 ₽ 6,6 6,65 6,45
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 50 000 $ 2 2,2 2,2
от 150 000 $ 2,1 2,3 2,3
от 1 500 000 $ 2,2 2,3 2,3
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 50 000 € 0,01 0,01 0,22
от 150 000 € 0,01 0,01 0,22
от 1 500 000 € 0,01 0,01 0,22
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
по желанию вкладчика возможен выпуск банковской карты Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

по вкладам, открытым на срок до 365 дней - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, свыше 365 дней - не позднее 90 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 48 городах России
11 471
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 7
Банкоматы 137
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Прайм-М 7,1 500 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Растем вместе 6,4 700 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в интернет-банке) 6,3 10 000 ₽ Посмотреть
Особый статус 6,3 500 000 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в отделении банка) 6 10 000 ₽ Посмотреть
Умные деньги 6 1 ₽ Посмотреть
Комфортный 5,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный капитал 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
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