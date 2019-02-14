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Стабильный (в конце срока)

Саровбизнесбанк,

Саровбизнесбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
146
Ставка
7,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 732 дня
от 1 000 ₽ 5,2 5,7 6,5 7,3
от 150 000 ₽ 5,3 5,8 6,6 7,3
от 2 000 000 ₽ 5,4 5,9 6,7 7,3
от 5 000 000 ₽ 5,5 6 6,8 7,3
91 день 181 день 367 дней 732 дня
от 100 $ 0,1 0,3 0,7 0,7
91 день 181 день 367 дней 732 дня
от 100 € 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
  • от 1 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • для вклада на 91 день - в течение первых 22 дней;
  • на 181 день - в течение первых 45 дней;
  • на 367 дней - в течение первых 91 дня;
  • на 732 дня - в течение первых 183 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • на срок 91 день: до 46 дней - до востребования, от 46 до 90 дней - 1/2 ставки;
  • на 181 день: до 91 дня - до востребования, от 91 до 180 дней - 1/2 ставки;
  • на 367 дней: до 184 дней - до востребования, от 184 до 366 дней - 1/2 ставки;
  • на 732 дня: до 367 дней - до востребования, 367 дней - по ставке вклада, от 368 до 731 дня - 1/2 ставки
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
22.01.2019 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный (в конце срока)» в 23 городах России
9 700
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба

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