Кабинет
Хоум Кредит Банк,
Хоум Кредит Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,20%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
61 980 ₽
Ставка
6,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|от 1 000 000 ₽
|6,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока или ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1 000 рублей;
- в течение первых 30 дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 24.01.2019 10:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кабинет» в 138 городах России
101 760
Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- ОГРН
- 1027700280937
- Сайт
- www.homecredit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 785-82-22
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Два доходных года Плюс
|8
|1 000 ₽
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|Инвестиционный
|8
|100 000 ₽
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|Пенсионный Плюс
|7,7
|1 000 ₽
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|Кабинет Плюс
|7,7
|1 000 000 ₽
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|Доходный год Плюс
|7,5
|1 000 ₽
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|Два доходных года
|6,5
|1 000 ₽
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|Пенсионный
|6,2
|1 000 ₽
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|Доходный год
|6
|1 000 ₽
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|Накопительный счет
|5,5
|1 000 ₽
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