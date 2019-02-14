Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования при предъявлении свидетельства о смерти вкладчика проценты начисляются за целый квартал по ставке вклада Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 17:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.