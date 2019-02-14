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Роял-Бизнес (рубли)

Роял Кредит Банк,

Роял Кредит Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 465
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Роял-Бизнес (рубли)» в 4 городах России
5 989
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Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
Адрес
690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
ОГРН
1022700000685
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 3
Банкоматы 5
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Телефоны
(423) 230-88-70

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