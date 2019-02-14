Роял-Бизнес (рубли)
Роял Кредит Банк,
Роял Кредит Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 465 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 17:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Роял-Бизнес (рубли)» в 4 городах России
5 989
Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
- Адрес
- 690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
- ОГРН
- 1022700000685
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 230-88-70
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|1 000 $
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|Роял-Европейский
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|Роял-Бизнес (доллары/евро)
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