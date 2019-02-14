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PRIME

ЮниКредит Банк,

ЮниКредит Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
17 556
Ставка
7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней 368 дней 550 дней
от 1 000 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 7 7 6,75 7
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней 368 дней 550 дней
от 20 000 $ до 200 000 $ 2,45 2,45 2,45
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • только для клиентов-держателей основных дебетовых карт World MasterCard Black Edition;
  • оформить вклад можно через отделения банка, через интернет-банк Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
22.01.2019 13:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «PRIME» в 34 городах России
87 892
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
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Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба

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