Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения для вкладов, открытых на срок 181 день и 1 год – в течение всего срока вклада;

для вкладов, открытых на срок 730 дней – в течение первого года размещения средств Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 28.01.2019 13:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.