Управляемый доход
Связь-Банк,
Связь-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 944 ₽
Ставка
6,2%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 30 000 ₽
|6
|6,1
|6,2
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 500 $
|1,5
|2
|2,25
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 500 €
|—
|0,2
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- для вкладов, открытых на срок 181 день и 1 год – в течение всего срока вклада;
- для вкладов, открытых на срок 730 дней – в течение первого года размещения средств
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 28.01.2019 13:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый доход» в 65 городах России
31 785
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- ОГРН
- 1027700159288
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-00-80 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Двойной доход (договор ИСЖ на пять лет)
|8,8
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Двойной доход (договор ИСЖ на три года)
|8,5
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Коллекция Классик
|8
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Ставка надолго!
|8
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Коллекция Элит
|7,5
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Максимальный доход
|7,3
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Ежемесячный доход
|6,88
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняемый доход
|6,6
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Коллекция Люкс
|6,5
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть