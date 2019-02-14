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Электроник

Левобережный,

Левобережный вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 809
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 30 000 ₽ 5,5 5,75 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • денежные средства во вклад зачисляются безналичным путем с банковского счета
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат
Дата актуализации
29.01.2019 09:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Электроник» в 41 городе России
14 178
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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