Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад благотворительный из суммы процентов, причисленных по истечении каждого трехмесячного периода, 0,3% годовых перечисляется в адрес Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» Особые условия 0,3% годовых от суммы вклада за каждый истекший трехмесячный период перечисляется в Фонд «Подари жизнь» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях 2/3 ставки по истечении 6 месяцев хранения вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 12:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.