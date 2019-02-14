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Подари жизнь

Сбербанк России,

Сбербанк России вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,65%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
577
Ставка
5,65%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 10 000 ₽ 5,65
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
благотворительный
из суммы процентов, причисленных по истечении каждого трехмесячного периода, 0,3% годовых перечисляется в адрес Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»
Особые условия

0,3% годовых от суммы вклада за каждый истекший трехмесячный период перечисляется в Фонд «Подари жизнь»

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

2/3 ставки по истечении 6 месяцев хранения вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Подари жизнь» в 7235 городах России
303 396
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 546
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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