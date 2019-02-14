Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 91 до 182 дней - по ставке 1%;

от 183 до 273 дней - 2%;

от 274 до 364 дней - 3%;

от 365 до 545 дней - 4% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 05.02.2019 17:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.