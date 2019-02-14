Выгодное вложение
КС Банк,
КС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
546 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
90 ₽
Ставка
5,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|546 дней
|от 1 000 ₽
|5,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 91 до 182 дней - по ставке 1%;
- от 183 до 273 дней - 2%;
- от 274 до 364 дней - 3%;
- от 365 до 545 дней - 4% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодное вложение» в 21 городе России
4 996
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
- Адрес
- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
- ОГРН
- 1021300000072
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии
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