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Выгодное вложение

КС Банк,

КС Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
546 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
90
Ставка
5,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
546 дней
от 1 000 ₽ 5,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • от 91 до 182 дней - по ставке 1%;
  • от 183 до 273 дней - 2%;
  • от 274 до 364 дней - 3%;
  • от 365 до 545 дней - 4% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодное вложение» в 21 городе России
4 996
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
ОГРН
1021300000072
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 23
Банкоматы 22
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Телефоны
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии

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Оптимальный (в долларах США/евро) 0,5 5 000 $ Посмотреть
Накопительный (в долларах США/Евро) 0,25 1 000 $ Посмотреть
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