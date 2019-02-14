Управляй
Форштадт,
Форштадт вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 067 ₽
Ставка
5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|370 дней
|от 100 000 ₽
|5
|370 дней
|от 800 $
|0,2
|370 дней
|от 800 €
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока (через Интернет-банк - без ограничений)
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
+0,2 п.п. по рублевому вкладу для пенсионеров и вкладчиков, имеющих действующий либо закрытый в течение 90 календарных дней вклад в банке сроком более 90 календарных дней
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 25.01.2019 10:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляй» в 12 городах России
5 199
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
- Адрес
- 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
- ОГРН
- 1025600000854
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
8 800 100-22-08 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|VIP
|7,2
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Сберегай
|7,1
|500 000 ₽
|Посмотреть
|Зимний
|6,65
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Дополняй
|6,4
|500 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть