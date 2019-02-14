Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока (через Интернет-банк - без ограничений) Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях +0,2 п.п. по рублевому вкладу для пенсионеров и вкладчиков, имеющих действующий либо закрытый в течение 90 календарных дней вклад в банке сроком более 90 календарных дней Автопролонгация возможна Дата актуализации 25.01.2019 10:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.