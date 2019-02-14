Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

всего шесть периодов начисления процентов: * первые четыре периода по 90 дней - 4,5%, 5%, 5,5%, 6,5% годовых;* пятый и шестой периоды по 185 дней - 6,75% и 7,25% годовых; * указана средняя годовая ставка за полный период нахождения средств во вкладе