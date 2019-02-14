Ступеньки
Банк Казани,
Банк Казани вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 538 ₽
Ставка
6,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 50 000 ₽
|6,2
всего шесть периодов начисления процентов: * первые четыре периода по 90 дней - 4,5%, 5%, 5,5%, 6,5% годовых;* пятый и шестой периоды по 185 дней - 6,75% и 7,25% годовых; * указана средняя годовая ставка за полный период нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
-
ежеквартально
по выбору клиента
в конце каждого процентного периода
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,25%) ;
- вклад может быть внесен в пользу третьего лица
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1 000 рублей;
- в течение первых двух периодов (180 дней)
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждый полный период проценты не пересчитываются, за неполный период выплачиваются из расчета ставки вклада «до востребования»
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,5% при открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ступеньки» в 4 городах России
6 633
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- ОГРН
- 1021600000014
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 518-98-98
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|Миллениум
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|Миллениум Валютный
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|Доходный валютный
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