Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях начисленные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 15:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.