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Успех+

Уралфинанс,

Уралфинанс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,37%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
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1 352 913
Ставка
6,37%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 000 ₽ 6,37

пять периодов начисления процентов:

  • 1-90 дней - 7%;
  • 91-180 дней - 7%;
  • 181-270 дней - 6,5%;
  • 271-367 - 6,5%;

  • 368-730 - 6%;

  • указана средняя ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

начисленные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Успех+» в 3 городах России
3 341
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
ОГРН
1026600001361
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Телефоны
(343) 222-11-01

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