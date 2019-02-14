Успех+
Уралфинанс,
Уралфинанс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,37%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 352 913 ₽
Ставка
6,37%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 10 000 000 ₽
|6,37
пять периодов начисления процентов:
- 1-90 дней - 7%;
- 91-180 дней - 7%;
- 181-270 дней - 6,5%;
- 271-367 - 6,5%;
368-730 - 6%;
указана средняя ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
начисленные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Успех+» в 3 городах России
3 341
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
- ОГРН
- 1026600001361
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 222-11-01
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