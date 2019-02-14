для вкладов, размещенных на срок 271 день, 367 дней, 550 дней и 731 день, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет 181 день и более проценты выплачиваются по ставке, размер которой определяется как 1/3 от процентной ставки, действовавшей на дату заключения/ пролонгации договора