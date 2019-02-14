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МТС Пенсионный

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МТС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
73
Ставка
7,1%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,6 6,9 7 7,1 6,8 6,5
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 100 $ до 200 000 $ 1,8 2,1 2,2 2,3 2,45 2,6
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 100 € до 200 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вкладов, размещенных на срок 271 день, 367 дней, 550 дней и 731 день, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет 181 день и более проценты выплачиваются по ставке, размер которой определяется как 1/3 от процентной ставки, действовавшей на дату заключения/ пролонгации договора

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Пенсионный» в 55 городах России
25 024
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Сайт
www.mtsbank.ru
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт

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