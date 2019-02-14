МТС Пенсионный
МТС Банк,
МТС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
73 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,6
|6,9
|7
|7,1
|6,8
|6,5
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|от 100 $ до 200 000 $
|1,8
|2,1
|2,2
|2,3
|2,45
|2,6
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|от 100 € до 200 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вкладов, размещенных на срок 271 день, 367 дней, 550 дней и 731 день, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет 181 день и более проценты выплачиваются по ставке, размер которой определяется как 1/3 от процентной ставки, действовавшей на дату заключения/ пролонгации договора
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «МТС Пенсионный» в 55 городах России
25 024
Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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