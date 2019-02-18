Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 0,5% годовых, от 31 до 366 дней - 5,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 13:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.