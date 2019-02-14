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Юбилейный

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
10 995
Ставка
6,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день
от 10 000 ₽ 4,7 5,75 5,35
от 100 000 ₽ 5,9
от 700 000 ₽ 4,7 6,3 5,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 4 городах России
3 328
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Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
ОГРН
1023000000210
Отделения и банкоматы
в вашем городе Астрахань
Отделения 10
Банкоматы 22
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Телефоны
(8512) 44-48-55

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