Юбилейный
Вкабанк,
Вкабанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
10 995 ₽
Ставка
6,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|от 10 000 ₽
|4,7
|5,75
|5,35
|от 100 000 ₽
|—
|5,9
|—
|от 700 000 ₽
|4,7
|6,3
|5,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Юбилейный» в 4 городах России
3 328
Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
- Адрес
- 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
- ОГРН
- 1023000000210
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
-
(8512) 44-48-55
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|Оптимальный
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|10 000 ₽
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