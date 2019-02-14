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Миллионер

Кузнецкбизнесбанк,

Кузнецкбизнесбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
96 935
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 1 000 000 ₽ 6,3
от 3 000 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

500 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Миллионер» в 2 городах России
3 939
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
ОГРН
1024200001814
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новокузнецк
Отделения 19
Банкоматы 83
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Телефоны
(3843) 70-38-88

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