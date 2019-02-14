Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении средств во вкладе более семи дней - по ставке, указанной в договоре Увеличение ставки возможно при других условиях для льготной категории вкладчиков: владельцев пакета услуг «ПТБ-Статус» и «ПТБ-Стимул» - на 0,1 п.п. Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 12:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.