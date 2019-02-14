Вклад на 31 день
Промтрансбанк,
Промтрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
13 ₽
Ставка
3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|от 5 000 ₽
|3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе более семи дней - по ставке, указанной в договоре
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
для льготной категории вкладчиков: владельцев пакета услуг «ПТБ-Статус» и «ПТБ-Стимул» - на 0,1 п.п.
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад на 31 день» в 17 городах России
9 294
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
- Адрес
- 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 299-99-99
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