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Золотой New

Агропромкредит,

Агропромкредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
390 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
386 961
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
390 дней
от 5 000 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

100 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 18:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотой New» в 25 городах России
9 884
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
Сайт
www.apkbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт
8 800 100-80-08 — единая справочная служба

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